На Красной площади в Москве открылся военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Самые яркие номера и другие запоминающиеся детали праздника — в фотоленте Ria.ru.
"Музыкант всех победит": открытие XI фестиваля "Спасская башня"
11:0025.08.2018
(обновлено: 11:01 25.08.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФестиваль проводится в 11-й раз. В этом году география мероприятия охватывает все части света.
Фестиваль проводится в 11-й раз. В этом году география мероприятия охватывает все части света.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, голландский "вело-оркестр" "Крещендо" и оркестр королевской гвардии Омана.
В Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, голландский "вело-оркестр" "Крещендо" и оркестр королевской гвардии Омана.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКроме того, на церемонии открытия выступили коллективы из Швейцарии, Италии, Мьянмы, Шри-Ланки.
Кроме того, на церемонии открытия выступили коллективы из Швейцарии, Италии, Мьянмы, Шри-Ланки.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавной темой фестиваля стал Московский офицерский бал. Ее выбрали сами зрители, желавшие послушать произведения Штрауса, Чайковского и Шостаковича.
Главной темой фестиваля стал Московский офицерский бал. Ее выбрали сами зрители, желавшие послушать произведения Штрауса, Чайковского и Шостаковича.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Военнослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКорпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Корпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНе брусчатке не только играли музыку, но и танцевали под нее. За движения отвечали ирландские танцоры. Их соотечественники — члены кельтского оркестра волынок и барабанов — исполнили вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.
Не брусчатке не только играли музыку, но и танцевали под нее. За движения отвечали ирландские танцоры. Их соотечественники — члены кельтского оркестра волынок и барабанов — исполнили вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОсобое внимание публики заслужило выступление Центрального военного оркестра Минобороны. "Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" - вот слова, сорвавшие бурные аплодисменты зрителей.
Особое внимание публики заслужило выступление Центрального военного оркестра Минобороны. "Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" - вот слова, сорвавшие бурные аплодисменты зрителей.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГолландцы изрядно повеселили публику: посреди выступления один из оркестрантов упал с велосипеда, и коллеги положили пострадавшего на носилки. Им оказался отнюдь не музыкант.
Голландцы изрядно повеселили публику: посреди выступления один из оркестрантов упал с велосипеда, и коллеги положили пострадавшего на носилки. Им оказался отнюдь не музыкант.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМэр столицы Сергей Собянин назвал фестиваль большим подарком для москвичей в канун дня рождения города.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал фестиваль большим подарком для москвичей в канун дня рождения города.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКрасной площадью программа мероприятия не ограничится. Музыкантов и танцоров можно увидеть в городских парках, на площадях и вокзалах.
Красной площадью программа мероприятия не ограничится. Музыкантов и танцоров можно увидеть в городских парках, на площадях и вокзалах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Участники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Военнослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСуворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова представили публике ретроспективу танцевальной музыки, исполнили произведения Штрауса и Чайковского, разбавив программу современными эстрадными композициями.
Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова представили публике ретроспективу танцевальной музыки, исполнили произведения Штрауса и Чайковского, разбавив программу современными эстрадными композициями.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКорпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Корпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПо словам начальника Халиловского училища, сначала швейцарцы поглядывали на суворовцев свысока, но после выступления сомнений в мастерстве российских музыкантов не осталось. Коллективы подружились.
По словам начальника Халиловского училища, сначала швейцарцы поглядывали на суворовцев свысока, но после выступления сомнений в мастерстве российских музыкантов не осталось. Коллективы подружились.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоенный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году в программе фестиваля впервые появится дневное выступление. По словам коменданта Кремля, генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, организаторы "задыхались" от поступавших заявок и расширили план мероприятия.
В этом году в программе фестиваля впервые появится дневное выступление. По словам коменданта Кремля, генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, организаторы "задыхались" от поступавших заявок и расширили план мероприятия.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДневная программа будет бесплатной для всех желающих.
Дневная программа будет бесплатной для всех желающих.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ ней выступит талисман фестиваля — французская певица Мирей Матье. Салюта не будет, но для гостей фестиваля готовятся другие сюрпризы.
В ней выступит талисман фестиваля — французская певица Мирей Матье. Салюта не будет, но для гостей фестиваля готовятся другие сюрпризы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФестиваль "Спасская башня" продлится до 2 сентября.
Фестиваль "Спасская башня" продлится до 2 сентября.
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