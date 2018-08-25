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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

"Музыкант всех победит": открытие XI фестиваля "Спасская башня"

(обновлено: 11:01 25.08.2018)
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Оркестр карабинеров принца княжества Монако на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Танцоры на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Рота специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Военнослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Танцоры на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Оркестр на велосипедах Крещендо (Нидерланды) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Творческий коллектив Банда Монументаль (Мексика) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Участники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Военнослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Открытие военно-музыкального фестиваля Спасская башняОркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанницы министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Участник международного кельтского оркестра волынок и барабанов на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Сводный военный оркестр войск национальной гвардии на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФестиваль проводится в 11-й раз. В этом году география мероприятия охватывает все части света.Оркестр карабинеров принца княжества Монако на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Фестиваль проводится в 11-й раз. В этом году география мероприятия охватывает все части света.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, голландский "вело-оркестр" "Крещендо" и оркестр королевской гвардии Омана.Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Москву приехали имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, голландский "вело-оркестр" "Крещендо" и оркестр королевской гвардии Омана.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКроме того, на церемонии открытия выступили коллективы из Швейцарии, Италии, Мьянмы, Шри-Ланки.Танцоры на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кроме того, на церемонии открытия выступили коллективы из Швейцарии, Италии, Мьянмы, Шри-Ланки.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавной темой фестиваля стал Московский офицерский бал. Ее выбрали сами зрители, желавшие послушать произведения Штрауса, Чайковского и Шостаковича.Рота специального караула Президентского полка на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Главной темой фестиваля стал Московский офицерский бал. Ее выбрали сами зрители, желавшие послушать произведения Штрауса, Чайковского и Шостаковича.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Военнослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие военного оркестра Шри-Ланки на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКорпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Корпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНе брусчатке не только играли музыку, но и танцевали под нее. За движения отвечали ирландские танцоры. Их соотечественники — члены кельтского оркестра волынок и барабанов — исполнили вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.Танцоры на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Не брусчатке не только играли музыку, но и танцевали под нее. За движения отвечали ирландские танцоры. Их соотечественники — члены кельтского оркестра волынок и барабанов — исполнили вальс "Мой дом", который играет на балах по всей Британии.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОсобое внимание публики заслужило выступление Центрального военного оркестра Минобороны. "Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" - вот слова, сорвавшие бурные аплодисменты зрителей.Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Особое внимание публики заслужило выступление Центрального военного оркестра Минобороны. "Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" - вот слова, сорвавшие бурные аплодисменты зрителей.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГолландцы изрядно повеселили публику: посреди выступления один из оркестрантов упал с велосипеда, и коллеги положили пострадавшего на носилки. Им оказался отнюдь не музыкант.Оркестр на велосипедах Крещендо (Нидерланды) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Голландцы изрядно повеселили публику: посреди выступления один из оркестрантов упал с велосипеда, и коллеги положили пострадавшего на носилки. Им оказался отнюдь не музыкант.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМэр столицы Сергей Собянин назвал фестиваль большим подарком для москвичей в канун дня рождения города.Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр столицы Сергей Собянин назвал фестиваль большим подарком для москвичей в канун дня рождения города.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКрасной площадью программа мероприятия не ограничится. Музыкантов и танцоров можно увидеть в городских парках, на площадях и вокзалах.Творческий коллектив Банда Монументаль (Мексика) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Красной площадью программа мероприятия не ограничится. Музыкантов и танцоров можно увидеть в городских парках, на площадях и вокзалах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Участники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники Международной команды ирландских танцев на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Военнослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий военного оркестра Вооруженных сил Мьянмы на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСуворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова представили публике ретроспективу танцевальной музыки, исполнили произведения Штрауса и Чайковского, разбавив программу современными эстрадными композициями.Открытие военно-музыкального фестиваля Спасская башняОркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанницы министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова представили публике ретроспективу танцевальной музыки, исполнили произведения Штрауса и Чайковского, разбавив программу современными эстрадными композициями.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКорпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Корпус Старых гренадеров Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Корпус "Старых гренадеров" Женевы (Швейцария) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПо словам начальника Халиловского училища, сначала швейцарцы поглядывали на суворовцев свысока, но после выступления сомнений в мастерстве российских музыкантов не осталось. Коллективы подружились.Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
По словам начальника Халиловского училища, сначала швейцарцы поглядывали на суворовцев свысока, но после выступления сомнений в мастерстве российских музыкантов не осталось. Коллективы подружились.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоенный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военный оркестр Королевской гвардии Омана на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году в программе фестиваля впервые появится дневное выступление. По словам коменданта Кремля, генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, организаторы "задыхались" от поступавших заявок и расширили план мероприятия.Участник международного кельтского оркестра волынок и барабанов на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В этом году в программе фестиваля впервые появится дневное выступление. По словам коменданта Кремля, генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, организаторы "задыхались" от поступавших заявок и расширили план мероприятия.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДневная программа будет бесплатной для всех желающих.Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дневная программа будет бесплатной для всех желающих.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ ней выступит талисман фестиваля — французская певица Мирей Матье. Салюта не будет, но для гостей фестиваля готовятся другие сюрпризы.Сводный военный оркестр войск национальной гвардии на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В ней выступит талисман фестиваля — французская певица Мирей Матье. Салюта не будет, но для гостей фестиваля готовятся другие сюрпризы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФестиваль "Спасская башня" продлится до 2 сентября.Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Спасская башня" продлится до 2 сентября.
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На Красной площади в Москве открылся военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Самые яркие номера и другие запоминающиеся детали праздника — в фотоленте Ria.ru.

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