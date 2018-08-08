Начальник оркестра Минобороны рассказал о работе коллектива для кино

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центральный военный оркестр написал огромное количество саундтреков для отечественного кино, сообщил в интервью РИА Новости накануне Одиннадцатого международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь.

"Центральный военный оркестр написал огромное количество саундтреков для отечественного кино. Если слышите в кино – художественном или документальном – духовой оркестр – 95%, что это наша запись", — сказал Дурыгин.

Как он отметил, оркестр пишет и исполняет музыку к фильмам бесплатно, так как она несет в себе патриотизм, который, как считает Дурыгин, не продается.

"Когда к нам обращаются режиссеры, мы с удовольствием откликаемся и бесплатно пишем для них музыку. Я считаю, что мы категорически не имеем права продавать музыку, потому что мы несем в ней патриотизм. Патриотизм не продается", — сказал начальник оркестра.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером Фестиваля "Спасская башня".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>