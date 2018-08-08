МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России никогда не играет под фонограмму, так как музыканты считают это неуважением к публике, сообщил в интервью РИА Новости накануне Одиннадцатого международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь.

"Хочу отметить, что мы никогда не исполняем музыку под фонограмму. Хоть это и распространенная практика в музыкальной среде, но мне не нравится обманывать публику. Мы видим реакцию наших слушателей на живую музыку – она восхитительна. Люди приходят, слушают, поют, многие – вальсируют. Человека тянет к живой музыке, тем она и интересна, что исполняется здесь и сейчас", — сказал Дурыгин.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером Фестиваля "Спасская башня".

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