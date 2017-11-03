В парке "Зарядье" Центральный военный оркестр исполнит старинные марши

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В День народного единства в парке "Зарядье" для всех присутствующих прозвучат старинные вальсы в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия — дирекции фестиваля "Спасская башня".

"Фестиваль "Спасская башня" и Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ примут участие во всероссийской акции "Ночь искусств". Настоящим подарком для москвичей и гостей города станет праздничное выступление оркестра. В праздничной программе прозвучат старинные марши "Триумф победителей", "Гренадер" и "Столичный марш", а также вальсы "На сопках Манчжурии" и "Амурские волны",- говорится в сообщении.

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Фестиваль "Спасская башня" © Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Фестиваль "Спасская башня"

Центральный военный оркестр МОРФ — постоянный участник и визитная карточка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Репертуар оркестра поражает своим разнообразием стилей и жанров.

В программе праздничного выступления прозвучат старинные марши, а также композиция "Лучший город земли", "Я шагаю по Москве", "Рио-Рита" (Э.Сантеухини) и многое другое.

Дирижирует Оркестром начальник оркестра (духового) майор Андрей Нисенбаум.

Выступление пройдет 4 ноября в парке "Зарядье" с 15.00до 16.00

Фестиваль "Спасская башня", один из самых значимых и масштабных культурных проектов Москвы и России, за 10 лет под своими знамёнами объединил 150 коллективов из 50 государств 4 континентов Земного шара. Каждый год около 1500 тысяч музыкантов, представляющих не менее 12 стран мира, забывают о языковых барьерах и становятся сплоченным братством — их объединяет самое универсальное и безграничное "наречие", имя которому искусство.

Официальным информационным агентством "Спасская башня 2017" выступает МИА "Россия сегодня".