Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" едет на Сахалин

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Четвертый по счету Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" пройдет в островном регионе с 7 по 10 сентября. Он посвящен 70-летнему юбилею Сахалинской области и станет самым большим фестивалем в истории островного региона, в нем примут участие более 500 оркестрантов и артистов в составе одиннадцати коллективов.

Серьезно расширилась география стран и регионов, из которых военные оркестры приедут на Сахалин, чтобы блеснуть своим мастерством перед зрителями.

Постоянным участником, без которого "Спасскую башню на Сахалине" уже просто невозможно представить — является Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением Заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина. Этот прославленный музыкальный коллектив, начиная с 2009 года, участвовал во всех островных фестивалях военных оркестров, а также в межфестивальных мероприятиях. Вместе с ним прилетят и его солисты Наталия Манулик, Дмитрий Филиппов и Светлана Ильина, а также специальный гость фестиваля — яркая и многогранная российская певица Мари Карне, известная своим умением погружаться в разные музыкальные стили и направления.

В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" определился еще один участник. В островной регион, к радости зрителей, приедет Образцово-показательный оркестр Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии. Руководит им Заслуженный деятель искусств Монголии полковник Чойжилжав Гансух.

Этот коллектив участвовал в III фестивале "Спасская башня на Сахалине" два года назад. Оркестранты из Монголии запомнились и полюбились сахалинской публике своим национальным колоритом, интересной и самобытной манерой выступлений, а также высоким исполнительским мастерством.

Фестиваль "Спасская башня на Сахалине" пройдет с 7 по 10 сентября и охватит 9 районов: выступления военных оркестров состоятся в Южно-Сахалинске, Аниве, Корсакове, Долинске, Холмске, Невельске, Поронайске, Томари и Смирных.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"