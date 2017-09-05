Итальянские карабинеры простились с Москвой на закрытии "Спасской башни"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Оркестр Корпуса карабинеров завершил гастроли в рамках фестиваля "Спасская башня" концертом в посольстве Италии в Москве. Гости вечера услышали в исполнении одного из старейших военных оркестров мира произведения итальянской эстрады, а также отрывки из мировой классики, в том числе "Застольную песню" из оперы Джузеппе Верди "Травиата".

Дирижер оркестра Массимо Мартинелли представил собственное сочинение, названное "Кремль", которое он посвятил коллегам из ансамбля имени Александрова и своему другу Валерию Халилову, погибшим в декабре 2016 года в авиакатастрофе.

"Маэстро, с которым мы были знакомы лично и оркестр имени Александрова — я посвящаю исполнение этого произведения сегодня их памяти. И хотя фестиваль "Спасская башня" и в этом году прошел на высочайшем уровне, нам все равно не хватает маэстро Халилова и наших коллег", — сказал Мартинелли.

В свою очередь посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини вспомнил, что он до того как стал дипломатом, служил в Корпусе карабинеров и возможно поэтому ему удается уже второй год подряд приглашать в Москву этот популярный оркестр.

"Это, безусловно, один из самых престижных военных оркестров в мире, я говорю это потому что знаю, запросы на их выступления приходят со всего мира, и я один из тех немногочисленных послов, кому выпала честь принимать их здесь два года подряд. Может быть, это и неудивительно, потому что краткую часть свой жизни я провел в качестве офицера Корпуса карабинеров", — сказал Рагальини.

Он отметил, что карабинеры — это "один из институтов, который пользуется в Италии всеобщей любовью". "Они сопровождают нас всю нашу жизнь, за 203 года существования Корпуса, они принимали активное участие в истории страны, были ряды с итальянским народом, как в радостные так и в трагические моменты", — добавил посол Италии.

Оркестр был основан в 1820 году, когда в состав Королевских Карабинеров впервые был включен отряд трубачей. В 1862 году — преобразован в духовой оркестр. В 1920 году коллектив получил называние "Оркестр корпуса карабинеров".