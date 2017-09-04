В Москве завершился международный фестиваль "Спасская Башня"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Красной площади состоялось торжественное закрытие Х Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".

За десять лет в Фестивале приняли участие 150 коллективов из 50 стран. Ежегодно представления на главной площади России посещают 75 тысяч человек, а благодаря телетрансляциям и новостным выпускам СМИ, освящающим каждый год представления Фестиваля, суммарная аудитория "Спасской башни" превысила 500 млн. человек.

В юбилейный год Фестиваль прошел с максимальным зрительским охватом, интересом со стороны участников, публики и СМИ. Всего в нем приняли участие 2100 исполнителей, из них около 1000 — гости из-за рубежа: Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Чили, Швейцарии. Сводный Кельтский оркестр волынок и барабанов, представляющий Евросоюз, составили 120 музыкантов из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Дании, Голландии и Германии, а в международную группу шотландских танцев вошли 50 девушек из Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Голландии, России и Шотландии.

Кроме Красной площади, российские и зарубежные коллективы выступили со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы — на 5 железнодорожных вокзалах и в 13 парках и садах столицы. В Парке Победы на Поклонной горе состоялось общее музыкальное шествие всех участников десятого юбилейного Фестиваля "Спасская башня". А в Центральном доме культуры железнодорожников прошел концерт сводного оркестра музыкантов Центрального военного оркестра Минобороны РФ и оркестра Корпуса карабинеров Италии.

Десятки тысяч горожан и гостей столицы с 25 августа по 3 сентября посетили бесплатные мероприятия дневной программы на территории детского городка и конного манежа, традиционно оборудованных к Фестивалю на Красной площади.

Так, в рамках проекта "Спасская башня детям" с 25 по 27 августа в детском городе прошел 5-й фестиваль детских и молодежных духовых оркестров, а 3 сентября состоялся Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов. Ежедневно в тематических шатрах: историческом, музыкальном, военном, патриотическом, строительном и творческом юные гости "Спасской Башни" участвовали в мастер-классах, конкурсах, интерактивных квестах, познавательных лекциях и экскурсиях. Определенную тематику и соответствующее содержание дневной программы имели отдельные фестивальные дни: 29 августа прошел День музыки, 30 августа — День спорта, 31-го — День лошади, а 1 сентября — День профессий.

На конном манеже Фестиваля состоялись детские соревнования по конкуру и джигитовке. С ежедневными показательными программами выступали Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка СКМК ФСО России, команда Кремлевской школы верховой езды, артисты Росгосцирка и дебютанты "Спасской Башни" — конный коллектив Escuadra Ecuestre de Palmas de Peñaflor из Чили.

Кульминацией каждого дня, начиная с предпремьерного показа 25 августа по 3 сентября включительно, становилось красочное военно-музыкальное шоу. По ежегодной благотворительной программе Фестиваля около пяти тысяч пригласительных билетов на представление бесплатно получили горожане из социально-незащищенных групп населения. Наряду с превосходными выступлениями национальных военных оркестров, почетных караулов и творческих коллективов стран-участниц свой талант и вокальное мастерство дарили публике несравненные певицы Мирей Матье, Тамара Гвердцители и Зара. В финале представления над Красной площадью фееричным аккордом раздавался и сверкал юбилейный салют.

© Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня" © Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня"

Десятый Фестиваль "Спасская башня" завершился. Участники увезут с собой на родину теплые впечатления о России, ее богатой культуре и славной истории, о гостеприимстве встречающей стороны и радушном приеме публики. А в зрительских сердцах останется яркий многонациональный музыкальный праздник, грандиозный по своему масштабу и неповторимый по эмоциональному воздействию.

"Башня Спасская — песнь солдатская…Небо на всех у нас одно!", — гласят строчки песни, подаренной к юбилею Фестиваля Президентским оркестром из Казахстана. Совпадают они и с главной идеей Фестиваля — идеей мира на Земле, которую посредством музыки красиво, талантливо и убедительно транслирует самый молодой и масштабный в мире Military tattoo — "Спасская Башня"!

Почетными гостями заключительных представлений стали: заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков с супругой, Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в РФ генерал-майор Игорь Лавриненко с супругой, заместитель министра обороны — руководитель Аппарата Министра обороны РФ, генерал-полковник — Юрий Садовенко, руководитель местной полиции Рима Оливия Сордони с супругом, начальник Военно-оркестровой службы Республики Египет генерал майор Хельми Ахмед Солиман Хатаб, художественный руководитель, главный дирижер Заслуженный артист Республики Абхазия капитан Давид Терзян.

Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017" выступило МИА "Россия сегодня"