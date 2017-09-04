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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

В Москве завершился международный фестиваль "Спасская Башня"

15:4404.09.2017
(обновлено: 15:51 04.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. Архивное фотоМузыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Красной площади состоялось торжественное закрытие Х Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".

Фестиваль Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Грандиозный праздник: оркестры выступили на закрытии "Спасской башни"

За десять лет в Фестивале приняли участие 150 коллективов из 50 стран. Ежегодно представления на главной площади России посещают 75 тысяч человек, а благодаря телетрансляциям и новостным выпускам СМИ, освящающим каждый год представления Фестиваля, суммарная аудитория "Спасской башни" превысила 500 млн. человек.

В юбилейный год Фестиваль прошел с максимальным зрительским охватом, интересом со стороны участников, публики и СМИ. Всего в нем приняли участие 2100 исполнителей, из них около 1000 — гости из-за рубежа: Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Чили, Швейцарии. Сводный Кельтский оркестр волынок и барабанов, представляющий Евросоюз, составили 120 музыкантов из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Дании, Голландии и Германии, а в международную группу шотландских танцев вошли 50 девушек из Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Голландии, России и Шотландии.

Сергей Собянин на открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Сергей Собянин: фестиваль "Спасская башня" завоевал сердца москвичей
Кроме Красной площади, российские и зарубежные коллективы выступили со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы — на 5 железнодорожных вокзалах и в 13 парках и садах столицы. В Парке Победы на Поклонной горе состоялось общее музыкальное шествие всех участников десятого юбилейного Фестиваля "Спасская башня". А в Центральном доме культуры железнодорожников прошел концерт сводного оркестра музыкантов Центрального военного оркестра Минобороны РФ и оркестра Корпуса карабинеров Италии.

Десятки тысяч горожан и гостей столицы с 25 августа по 3 сентября посетили бесплатные мероприятия дневной программы на территории детского городка и конного манежа, традиционно оборудованных к Фестивалю на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве

Участники фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Спасская башня": Мирей Матье, "Русский марш" и "Катюша"
Так, в рамках проекта "Спасская башня детям" с 25 по 27 августа в детском городе прошел 5-й фестиваль детских и молодежных духовых оркестров, а 3 сентября состоялся Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов. Ежедневно в тематических шатрах: историческом, музыкальном, военном, патриотическом, строительном и творческом юные гости "Спасской Башни" участвовали в мастер-классах, конкурсах, интерактивных квестах, познавательных лекциях и экскурсиях. Определенную тематику и соответствующее содержание дневной программы имели отдельные фестивальные дни: 29 августа прошел День музыки, 30 августа — День спорта, 31-го — День лошади, а 1 сентября — День профессий.

Рок-хиты и песни из мультфильмов: закрытие фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.Военнослужащий роты специального караула Президентского полка на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКонцерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФлаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.Церемония закрытия фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".Военнослужащие конных караулов Президентского полка на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФиналистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Финалистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКитайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.Даосские монахи из Уданшаня на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Китайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Во время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПод занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.Оркестр и рота Почётного караула Вооруженных сил (Белоруссия) на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.Зрители на церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Зрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооружённых сил Турции на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
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На конном манеже Фестиваля состоялись детские соревнования по конкуру и джигитовке. С ежедневными показательными программами выступали Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка СКМК ФСО России, команда Кремлевской школы верховой езды, артисты Росгосцирка и дебютанты "Спасской Башни" — конный коллектив Escuadra Ecuestre de Palmas de Peñaflor из Чили.

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Кульминацией каждого дня, начиная с предпремьерного показа 25 августа по 3 сентября включительно, становилось красочное военно-музыкальное шоу. По ежегодной благотворительной программе Фестиваля около пяти тысяч пригласительных билетов на представление бесплатно получили горожане из социально-незащищенных групп населения. Наряду с превосходными выступлениями национальных военных оркестров, почетных караулов и творческих коллективов стран-участниц свой талант и вокальное мастерство дарили публике несравненные певицы Мирей Матье, Тамара Гвердцители и Зара. В финале представления над Красной площадью фееричным аккордом раздавался и сверкал юбилейный салют.

© Фото : фестиваль "Спасская башня"День лошади на фестивале "Спасская башня"
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
День лошади на фестивале "Спасская башня"

Десятый Фестиваль "Спасская башня" завершился. Участники увезут с собой на родину теплые впечатления о России, ее богатой культуре и славной истории, о гостеприимстве встречающей стороны и радушном приеме публики. А в зрительских сердцах останется яркий многонациональный музыкальный праздник, грандиозный по своему масштабу и неповторимый по эмоциональному воздействию.

Французская певица Мирей Матье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мирей Матье: очень приятно, что меня считают талисманом "Спасской башни"

"Башня Спасская — песнь солдатская…Небо на всех у нас одно!", — гласят строчки песни, подаренной к юбилею Фестиваля Президентским оркестром из Казахстана. Совпадают они и с главной идеей Фестиваля — идеей мира на Земле, которую посредством музыки красиво, талантливо и убедительно транслирует самый молодой и масштабный в мире Military tattoo — "Спасская Башня"!

Почетными гостями заключительных представлений стали: заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков с супругой, Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в РФ генерал-майор Игорь Лавриненко с супругой, заместитель министра обороны — руководитель Аппарата Министра обороны РФ, генерал-полковник — Юрий Садовенко, руководитель местной полиции Рима Оливия Сордони с супругом, начальник Военно-оркестровой службы Республики Египет генерал майор Хельми Ахмед Солиман Хатаб, художественный руководитель, главный дирижер Заслуженный артист Республики Абхазия капитан Давид Терзян.

Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017" выступило МИА "Россия сегодня"

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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