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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

На "Спасской башне" Светлану Хоркину посвятят в послы Зимней универсиады

14:5128.08.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДвукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана ХоркинаДвукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В среду, 30 августа, дневная программа X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" пройдет под знаком спорта, где состоится торжественная церемония посвящения российской спортсменки Светланы Хоркиной в послы Зимней универсиады-2019, сообщили организаторы фестиваля.

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
В финале "Спасской башни" покажут цветовые проекции на Покровском соборе
"Гости детского фестивального городка на Красной площади примут участие в Дне спорта и посостязаются в силе, ловкости и скорости. Они могут заглянуть в будущее, а именно в 2019 год, когда российский город Красноярск станет столицей XXIX Всемирной зимней универсиады. На празднике состоится торжественная церемония посвящения российской спортсменки Светланы Хоркиной в послы Зимней универсиады-2019 ",- отмечается в сообщении.

Шествие участников фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.Шествие участников фестиваля Спасская башняМузыканты военного оркестра Нижней Австрии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПарадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.Музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Парадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМеждународная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДаосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооруженных сил Турции на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНачальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.
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Юные посетители фестивальной площадки смогут поучаствовать в большом спортивном квесте и мастер-классах звезд российского спорта — двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, заслуженного мастера спорта России Светланы Хоркиной и других именитых спортсменов.

Ребята познакомятся с крупнейшим международным молодежным спортивным проектом — Всемирной зимней универсиадой, которая в марте 2019-го года состоится в Красноярске. Все желающие смогут сделать памятный снимок в оригинальной фотозоне Зимней универсиады-2019 с огромным снежным шаром и талисманом игр U-Лайкой.

Участники фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Спасская башня": Мирей Матье, "Русский марш" и "Катюша"
Детвору ждут викторины и конкурсы на спортивную тематику, интересные факты и подробности о предстоящем масштабном событии — XXIX Всемирной зимней универсиаде. Россия впервые станет хозяйкой зимних Студенческих игр.

Ожидается, что участие в них примут свыше 3 тысяч спортсменов из 50 стран мира, а зрителями грандиозного спортивного праздника станут не менее 170 тысяч жителей и гостей Красноярска.

"В День спорта на конном манеже фестиваля можно будет поболеть за юных всадников — участников детских соревнований по джигитовки. Все мероприятия в рамках спортивного праздника пройдут при поддержке Фонда содействия социального развития Светланы Хоркиной", — сказали организаторы.

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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