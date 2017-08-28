На "Спасской башне" Светлану Хоркину посвятят в послы Зимней универсиады

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В среду, 30 августа, дневная программа X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" пройдет под знаком спорта, где состоится торжественная церемония посвящения российской спортсменки Светланы Хоркиной в послы Зимней универсиады-2019, сообщили организаторы фестиваля.

"Гости детского фестивального городка на Красной площади примут участие в Дне спорта и посостязаются в силе, ловкости и скорости. Они могут заглянуть в будущее, а именно в 2019 год, когда российский город Красноярск станет столицей XXIX Всемирной зимней универсиады. На празднике состоится торжественная церемония посвящения российской спортсменки Светланы Хоркиной в послы Зимней универсиады-2019 ",- отмечается в сообщении.

Юные посетители фестивальной площадки смогут поучаствовать в большом спортивном квесте и мастер-классах звезд российского спорта — двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, заслуженного мастера спорта России Светланы Хоркиной и других именитых спортсменов.

Ребята познакомятся с крупнейшим международным молодежным спортивным проектом — Всемирной зимней универсиадой, которая в марте 2019-го года состоится в Красноярске. Все желающие смогут сделать памятный снимок в оригинальной фотозоне Зимней универсиады-2019 с огромным снежным шаром и талисманом игр U-Лайкой.

Детвору ждут викторины и конкурсы на спортивную тематику, интересные факты и подробности о предстоящем масштабном событии — XXIX Всемирной зимней универсиаде. Россия впервые станет хозяйкой зимних Студенческих игр.

Ожидается, что участие в них примут свыше 3 тысяч спортсменов из 50 стран мира, а зрителями грандиозного спортивного праздника станут не менее 170 тысяч жителей и гостей Красноярска.

"В День спорта на конном манеже фестиваля можно будет поболеть за юных всадников — участников детских соревнований по джигитовки. Все мероприятия в рамках спортивного праздника пройдут при поддержке Фонда содействия социального развития Светланы Хоркиной", — сказали организаторы.