Путин направил приветствие участникам фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", в котором отметил его насыщенную программу и одухотворенную атмосферу.

"Фестиваль славится разнообразной, насыщенной программой и особой, одухотворённой атмосферой. Он по праву считается ожидаемым, любимым зрителями событием, одной из "визитных карточек" нашей столицы. Его зрелищные, впечатляющие концерты заслужили поистине триумфальный успех", — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что с каждым годом фестиваль привлекает все больше армейских оркестров и выдающихся солистов, хореографических и фольклорных коллективов из России и многих зарубежных государств.

Фестиваль "Спасская башня" проводится в соответствии с поручением президента РФ под патронатом Общественного совета при поддержке министерства обороны РФ и правительства Москвы.