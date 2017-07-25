МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Любимые русские вальсы, музыка из кинофильмов, народные и эстрадные мелодии прозвучат в субботу,29 июля, в парке "Усадьба Воронцово", где выступит Показательный оркестр МЧС России, говорится в пресс-релизе дирекции фестиваля "Спасская башня" — организаторов цикла выступлений "Военные оркестры в парках".

"Показательный оркестр МЧС России под руководством подполковника Антона Кожеватова имеет широкий репертуарный диапазон — от военных маршей до филармонических концертов. Для выступления в парке музыканты подготовили особенную программу, заряженную энергетикой и мастерством исполнителей",- отмечают организаторы.

В выходной день в Воронцовской усадьбе прозвучат легендарные русские вальсы, музыка из кинофильмов, любимые народные и эстрадные мелодии разных лет: "На сопках Маньчжурии", "Я шагаю по Москве", "Очи черные", "Калинка", "Еще не вечер" и другие. Всем гостям праздника "рекомендуется не только подпевать музыкантам, но и готовиться к танцам под любимые мелодии".

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" В Воронцовском парке прозвучит "заряженная энергетикой" музыка © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" В Воронцовском парке прозвучит "заряженная энергетикой" музыка

Программа "Военные оркестры в парках" с каждой субботой расширяет географию и число слушателей. Старт музыкальной эстафете был дан 20 мая в Александровском саду. За два месяца сотни тысяч москвичей и гостей столицы уже услышали замечательную музыку военных оркестров на общедоступных открытых площадках — парках имени Горького и "Сокольники", парке Победы на Поклонной горе, в саду "Эрмитаж", Перовском парке, саду имени Баумана.

Начало музыкальной программы в 17:00, вход свободный.

Цикл концертов "Военные оркестры в парках" проводится дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".