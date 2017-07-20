На ВДНХ выступит команда всадников Кремлевской школы верховой езды

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В субботу, 22 июля, на территории ВДНХ пройдут заключительные выступления Открытого Московского фестиваля конного искусства и спорта, организованного Кремлевской школой верховой езды, отмечается в пресс-релизе организаторов мероприятия.

"Гостей фестиваля ждет зрелищный праздник, украшением которого станут показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и команды всадников Кремлевской школы верховой езды — постоянных участников ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня"", — говорится в сообщении.

Выступления участников пройдут в выводном кругу, расположенным рядом с павильоном № 42 "Животноводство". Начнутся праздничные выступления ровно в полдень с шоу-конкура "Жизнь, а не просто спорт", вход для всех гостей бесплатный.

В течение двух недель на территории ВДНХ, в рамках фестиваля, поклонники конного спорта смогли увидеть лучших кавалеристов России и соревнования по конному спорту среди юных воспитанников конных клубов Москвы.

Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта проходит при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы.

Победители соревнований примут участие в X юбилейном Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская Башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".