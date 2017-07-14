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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

Смирнов: у фестиваля "Спасская башня" — великий зритель "в квадрате"

17:0514.07.2017
(обновлено: 17:16 14.07.2017)
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© Фото : Кирилл Каллиников Директор фестиваля Спасская башня Сергей Смирнов. Архивное фотоДиректор фестиваля Спасская башня Сергей Смирнов. Архивное фото
© Фото : Кирилл Каллиников

Руководитель Дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной о том, какие новые коллективы выступят на юбилейном фестивале в 2017 году, смогли ли организаторы "договориться с погодой", а также о красавицах со всего мира, которые прибудут на праздник.

Международный военно-музыкальный Фестиваль "Спасская башня" проводится с 2007 года, ежегодно в нем принимают участие порядка полутора тысяч участников, военнослужащих и артистов. Он по праву считается одним из крупнейших в мире Military Tattoo (международное движение военно-музыкальных фестивалей — прим. автора).

Планируется, что на юбилейном, десятом Международном военно-музыкальном фестивале, который пройдет с 26 августа по 3 сентября на Красной площади побывает более 72 тысяч человек, а общая аудитория праздника по всему миру традиционно приблизиться к 100 миллионам!

- Сергей Николаевич, раскройте завесу тайны и расскажите, что ждет гостей фестиваля в юбилейный год? Если оглянуться назад, с какими трудностями приходилось сталкиваться в прошлые годы?

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
В рамках фестиваля "Спасская башня" выступит Президентский оркестр
- Раскрывать все свои секреты сегодня мы не будем — еще предстоит большая подготовительная работа, но в целом могу сказать, что в этом году фестиваль будет по-особенному "фестивальным", даже в меру "хулиганским", насколько это допустимо на Красной площади. Что касается работы прошлых лет, то каждый фестиваль преподносил нам свои "сюрпризы", в большей степени они организационного плана. На протяжении всех лет наш коллектив мужественно с этими вызовами справлялся. Главный результат всех этих забот — со временем они превращались в наш позитивный багаж. С годами накопился огромный опыт, и теперь мы с легкостью решаем различные, даже самые сложные вопросы, которые раньше казались неразрешимыми.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля "Спасская башня" на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники фестиваля "Спасская башня" на репетиции в Кремле

- Будет ли на юбилее символ фестиваля — Мирей Матье?

— Несомненно. На фестивале выступит великолепная Мирей Матье, а также планируются выступления российских звезд Тамары Гвердцители и Зары.

- Приглашаете ли вы новые коллективы?

Выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кавалерийский эскорт Президентского полка выступит на "Спасской башне"
- Новых коллективов, уже традиционно, будет две трети от общего числа участников. Наряду с российскими оркестрами, свое мастерство покажут и зарубежные гости. Например, впервые приедут коллективы из Египта и Узбекистана — эти страны ранее не были представлены у нас. Новыми коллективами будут представлены Нижняя Австрия, Армения, Турция и Индия. Для Индии, кстати участие в этом году особенно знаменательно. 2017 — год 70-летия дипломатических отношений между нашими странами. Но и те коллективы, что уже были гостями фестиваля ранее, готовят специальные новые программы. Очень приятно представлять наших давних друзей — коллективы из Белоруссии и Казахстана. Музыкальные программы всех оркестров неизменно получаются яркими и красочными. По традиции, которая сложилась за десять лет, на фестивале будут представлены все стороны света и континенты.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Коллектив из Армении на фестивале "Спасская башня"
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Коллектив из Армении на фестивале "Спасская башня"

- В прошлом году в рамках фестивальной программы сотни поваров готовили греческий салат. Какой сюрприз в этом году вы приготовили?

— Сюрпризов готовится много, но пока оставим это в тайне.

Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На "Спасской башне" пройдет состязание молодежных почетных караулов
Не могу не отметить наш проект — "Спасская башня" — детям". В конце августа и начале сентября на Красной площади будет работать детский городок. И стоит отметить, что это уже не просто развлечение для детей, пока родители смотрят выступление всадников Кремлевской школы верховой езды или гуляют по ГУМу". Пройдет фестиваль детских духовых оркестров, конкурс детских почетных караулов. Наша детская площадка на столько востребована, что практически каждый день будет иметь свою тематику. "День лошади", "День музыки", "День спорта", "День образования" и так далее. Профессиональные военные расскажут ребятам о традициях российской армии и флота, а прекрасным маленьким дамам мы предложим занятия по батику, оригами, живописи, музыке. Будут и квесты, конкурсы, эстафеты.

- Гости столицы переживают, что в дни фестиваля Красная площадь может быть закрыта для посещений — так ли это?

— Все дни работы Фестиваля Красная площадь открыта для всех гостей и все мероприятия, кроме вечерних концертов, которые проходят в трибунном комплексе, бесплатные и в открытом доступе. Мы организуем ежедневные программы, в которых будут задействованы все наши гости — оркестры. Также можно будет увидеть разнообразные мероприятия на конном манеже. Надеюсь, всем, пришедшим на дневные мероприятия на Красную площадь, не только не будет скучно, каждый надет для себя что-то новое, познавательное.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Центральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале "Спасская башня"
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Центральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале "Спасская башня"

- Это первый фестиваль без участия Валерия Халилова…

Собор Василия Блаженного
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Оркестр Минобороны выступит в честь годовщины Храма Василия Блаженного
- Это огромная потеря для фестиваля и для всех нас. Проведение "Спасской башни" — лучшая дань памяти друга, сослуживца и просто хорошего человека, Валерия Халилова. Зная Валерия, с которым я в течение 10 лет активно работал над фестивалем, — уверен, что он, как обычно, кивнет нам готовой и поблагодарит, что мы сделали яркий праздник, который надолго останется в сердцах миллионов людей. Это потеря для всех нас, но, даже уйдя, он о нас позаботился, оставив плеяду учеников и последователей. Сергей Дурыгин, Игорь Шевернев, Алексей Карабанов и многие другие единомышленники и соратники Халилова с гордостью продолжают начатое им дело, и в этом году плоды этих усилий мы представим на суд зрителей.

- Вы уже начали вести переговоры с погодой?

— Ежегодно эти переговоры ведутся (смеется). Не скажу, что это получается. Наши постоянные зрители знают, что мы пытались провести фестиваль и чуть раньше — в конце августа, и чуть позже, но все равно с погодой подчас не угадывали. Дожди и ветер — это всегда проблема, и здесь я должен сказать одно: я бесконечно благодарен нашим зрителям за выдержку. Видя полные трибуны, улыбки и восторженные аплодисменты, несмотря на проливной дождь, понимаешь, что российский зритель — это великий зритель, а зрители фестиваля "Спасская башня" — это великие "в квадрате" зрители.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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