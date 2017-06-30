Десятый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября.

"На протяжении десяти вечеров перед зрителями и гостями на Красной площади развернется красочное шоу, представляющее собой выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов, "обрамленное" театральными элементами, световыми инсталляциями и грандиозным салютом", — сообщается в пресс-релизе Фестиваля.

География стран-участниц проекта уже традиционно охватывает все части света. В юбилейный год на Красной площади покажут мастерство представители из России, Австрии, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Турции и Швейцарии, а также коллектив Евросоюза и международная группа.

Фестиваль "Спасская башня" не стоит на месте. Он с каждым годом растет и развивается, становится более масштабным, сложным и многоплановым мероприятием, оправдывая свой статус крупнейшего международного военно-музыкального проекта страны.

В период Фестиваля перед гостями Красной площади традиционно выступят с показательными программами Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка СКМК ФСО России и Кремлевская школа верховой езды.

Дальнейшее развитие получит и программа "Спасская башня детям", включающая ежегодный конкурс детских и молодежных духовых оркестров, смотр детских Почетных караулов из различных регионов России, мастер-классы для детей.

"Фестиваль очень внимательно относится к развитию своей социальной программы — заметил Сергей Смирнов, — мы постоянно увеличиваем и качественно улучшаем дневные активности на конном манеже и в городке "Спасская башня детям", посетить которые совершенно свободно могут все желающие. В рамках благотворительной деятельности Дирекция адресно распространяет на бесплатной основе билеты на Фестиваль, благодаря чему представления смогут увидеть несколько тысяч человек из социально-незащищенных групп населения".

В этом году, совершенно точно можно сказать, что Фестиваль вышел за временные и географические рамки. "Спасская башня" уже не только событие, проходящее в течение 10 дней на Красной площади, а настоящее культурной явления. В юбилейный год при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы, благодаря вниманию со стороны жителей города, Фестиваль расширил количество городских площадок, задействованных в программе "Оркестры в парках".

Любимый всеми проект стал неотъемлемой частью городской жизни, тем самым возродив одну из красивейших традиций, существовавшую в дореволюционное время и в советский период, — традицию выступлений духовых военно-оркестровых коллективов в парках и скверах столицы.

"Спасская башня" уделяет огромное внимание развитию детского и юношеского направления. В конце мая были проведены мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей: смотр детских духовых оркестров в Александровском саду и концерт-шествие Оркестра суворовцев Московского ВМУ на площади трех вокзалов.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — масштабный проект, востребованный не только внутри страны, но и за ее пределами. Он стал событием и явлением мирового уровня, уникальным инструментом межкультурного диалога.

"Спасская башня" — самый молодой в мире military tattoo (военно-музыкальный фестиваль) уже признан одним из лучших, безусловно, вошедшим в тройку лидеров.

На протяжении всего существования Фестиваль проводится при поддержке постоянных друзей и партнеров: Госкорпорации "Ростех",

ОАО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".