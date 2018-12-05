В "Роскосмосе" рассказали о работе над исправлением ситуации по ФЦП

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Роскосмос" работает над устранением замечаний по эффективности Федеральных целевых программ, до конца года госкорпорация доложит о принятых мерах, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Ранее на заседании правительства премьер-министр Медведев отметил, что, по оценкам Минэкономразвития, работа "Роскосмоса" по ФЦП признана неэффективной. По его словам, принять меры и доложить о них нужно до конца года.

"Мы работаем и не переставали работать над устранением данных замечаний. Доложим о принятых мерах в сроки, озвученные премьер-министром", — сказал представитель "Роскосмоса".