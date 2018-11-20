В ЕКА еще не определили объем участия в лунном проекте США

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Европейское космическое агентство пока не определилось в объеме своего участия в предлагаемом США проекте окололунной станции Gateway, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Ян Вернер.

"Сейчас мы создаём служебный модуль для американской транспортной системы — корабля Orion. Он будет играть важную роль в проекте Gateway. Более детальная информация о том, будут ли в будущем разработаны обитаемый, технологический и служебный модуль для окололунной станции, это вопрос будущего обсуждения", — сказал он.

На Международном конгрессе астронавтики в австралийской Аделаиде в 2017 году Россия и США договорились о разработке окололунной станции Deep Space Gateway. Дмитрий Рогозин, ставший руководителем "Роскосмоса" уже после этого, позднее заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в создании станции "в роли пристяжных" и ограничиться созданием одного модуля. Сам американский проект так же претерпел изменения. Теперь он называется The Gateway.

На прошедшей 19 ноября конференции, в которой приняли участие все страны-партнеры МКС, Рогозин объявил, что Россия с интересом относится к проекту по созданию международной пилотируемой окололунной станции. В то же время генконструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин на той же конференции представил российский проект национальной окололунной станции.

В сентябре американская сторона представила другим партнерам полноразмерный макет первого модуля Gateway — Power Propulsion Module (Энерго-двигательный модуль), а также системы аварийного спасения для американского космического корабля для полетов к Луне Orion. Также были обновлены планы строительства станции и само ее название. Вместо Gateway — Lunar Orbital Platform она получила название The Gateway (Ворота). Как и планировалось, первый модуль — Power Propulsion Module — будет запущен в 2022 году. В 2023 году планируется запустить два модуля — изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U.S.Utilization Module. Тогда же к станции планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. В 2024-25 годах к окололунной станции должны добавиться международный и американский жилые модули.