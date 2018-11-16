Госкомиссия одобрила первый после аварии пуск ракеты "Союз-ФГ"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госкомиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о проведении первого после аварии 11 октября пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ", говорится в сообщении, опубликованном в Twitter госкорпорации.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-ФГ" к заправке и пуску, который запланирован в 21:14 мск", — говорится в сообщении.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

#ПрогрессМС10: Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-ФГ" к заправке и пуску, который запланирован в 21:14 мск.



🚀 Прямая трансляция с Байконура будет доступна на нашем сайте с 20:00 мск. pic.twitter.com/TuO8IarIgJ — РОСКОСМОС (@roscosmos) 16 ноября 2018 г.

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