Окончательный отчет по аварии "Союза" утвердят 30 октября

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Окончательный отчет по аварии корабля "Союз МС-10" и рекомендации предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Сообщается, что в головном научно-исследовательском институте ракетно-космической отрасли России ЦНИИмаш состоялось очередное заседание аварийной комиссии по нештатной ситуации, возникшей 11 октября при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10".

"Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов", — говорится в сообщении.

В прошлый четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".