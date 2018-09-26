МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Верховный суд (ВС) России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску "Роскосмоса" взыскали с Центра имени Хруничева, разработчика и производителя ракет-носителей, 3,2 миллиарда рублей убытков из-за аварии "Протона-М" с тремя спутниками "Глонасс" в 2013 году.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Центра Хруничева, просившего отправить дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитраж Москвы ранее установил, что причиной аварии стал производственный брак: работники Центра Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя. Как пояснил в суде представитель "Роскосмоса", основная часть иска — более 2,5 миллиарда рублей — связана с потерей трех спутников "Глонасс". "Роскосмос" также потребовал взыскать с ответчика расходы на запуск ракеты-носителя.

Представитель Центра Хруничева требования "Роскосмоса" не признал. По его мнению, госкорпорация не представила доказательств факта причинения ей ущерба, а также не обосновала, почему требует взыскать именно такую сумму. По словам ответчика, ракета была изготовлена в рамках договора между Центром Хруничева и Минобороны, а "Роскосмос" к нему, по заявлению Центра Хруничева, отношения не имеет.

Представитель Центра Хруничева, комментируя в июне решение арбитража Москвы, сообщил РИА Новости, что предприятие предложит "Роскосмосу" заключить мировое соглашение о порядке и сроках исполнения решения суда, что позволит учесть интересы госкорпорации как кредитора и предприятия. Однако, как следует из материалов дела, мировое соглашение заключено не было. Решение арбитража Москвы позже подтвердили Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

Крушение "Протона-М" произошло 2 июля 2013 года: ракета-носитель с тремя спутниками "Глонасс-М" отклонилась от курса и упала на территории Байконура на первой минуте полета.