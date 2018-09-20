Пустоты на космодроме Восточный ликвидируют в две смены

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен — РИА Новости. Строители ведут ликвидацию пустот, обнаруженных под стартовым столом ракеты "Союз-2" на космодроме Восточный, в две смены, об этом РИА Новости рассказал представитель благовещенской компании "Адонис", которая по контракту занимается восстановительными работами.

"Работы ведутся в две смены, работают 20 человек по немецкой и корейской технологиям. Применяется технология инъецирования, через пакеры (трубки) под давлением подается раствор на основе эпоксидной смолы и микроцемент, завершить работы постараемся до 5 октября как прописано по договору", — рассказал представитель компании.

Об обнаружении пустот на Восточном стало известно 10 сентября из контракта между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — подразделение Роскосмоса, занимающееся обслуживанием космодромов России, и компанией "Адонис". Контрактом на ликвидацию пустот выделено 4,57 миллионов рублей.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что заливка пустот под стартовым столом на космодроме Восточный не повлияет на дату следующего пуска. Он запланирован на 26 декабря 2018 года. На ракете "Союз-2.1" планируется вывести два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" номер 3 и 4.

В ЦЭНКИ ранее сообщили, что бетон некачественно залил прежний подрядчик — расформированный ныне "Спецстрой".

В связи с выявленными проблемами Роскосмос дал поручение увеличить контроль на строительстве и не допустить подобных нарушений при создании стартового комплекса под ракеты "Ангара".

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что возможно, причины появления полостей в бетоне кроются не в нарушении технологии заливки бетона, а в ошибках при проектировании стартового стола и геодезистов.