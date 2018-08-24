Российской спутниковой группировкой можно будет управлять через интернет

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) разработал технологию, которая позволит в будущем управлять спутниковыми системами через обычный web-интерфейс, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе РКС.

"Спутники превращаются в абонентские устройства цифровой сети передачи данных. Наиболее важные могут получить выделенный канал управления, а большинству кубсатов и научных аппаратов достаточно простого подключения к Интернет. Это позволит управлять ими через обычный web-интерфейс, подобно тому, как мы сейчас работаем с сервисом облачного хранения данных" — приводит пресс-служба слова руководителя центра систем спутниковой связи РКС Александра Саушкина.

Как отмечают в пресс-службе, таким образом, "все спутники перспективной российской спутниковой инфокоммуникационной системы будут объединены в единую сеть передачи данных". Это, по словам разработчиков, позволит задействовать ее не только для обеспечения связи на Земле, но и для подключения к сети остальных космических аппаратов российской группировки и коммерческих клиентов.

"Для решения этой задачи на космические аппараты перспективной российской системы связи планируется устанавливать по несколько малонаправленных антенн. С их помощью можно будет постоянно поддерживать связь как с аппаратами, находящимися на более высоких орбитах, так и с расположенными ниже спутниками и беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

Необходимые технологии для того, чтобы связать все спутники российской группировки в единую систему, были протестированы на наноспутнике ТНС-0 №2. Его запустили на орбиту в ходе работы в открытом космосе российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский 17 августа 2017 года.