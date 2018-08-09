"Прогресс МС-08" перед затоплением могут испытать на "изгиб"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" могут затопить не сразу, а через неделю после отстыковки от Международной космической станции для проведения эксперимента "Изгиб", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Документация на проведение эксперимента пока оформляется", — рассказал собеседник агентства.

Предыдущий грузовик — "Прогресс МС-07" также затопили не сразу после отстыковки. Он вышел из состава станции 28 марта 2018 года, а команда на сведение с орбиты была выдана только 26 апреля. Эксперимент "Изгиб" проводится с целью исследования движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.

"Прогресс МС-08" пристыковался к станции 15 февраля 2018 года после запуска на ракете "Союз-2.1а" 13 февраля с космодрома Байконур. Изначально на нем планировали отработать сверхкороткую двухвитковую схему полета к МКС 11 февраля, однако с первой попытки ракета не стартовала. Также не стартовала и ракета с "Прогрессом МС-07" 12 октября 2017 года.

Впервые к станции по сверхкороткой схеме долетел "Прогресс МС-09" 10 июля 2018 года.