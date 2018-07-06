Рязанский сосредоточится на работе в Российском движении школьников

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Покинувший российский отряд космонавтов Сергей Рязанский рассказал РИА Новости, что займется созданием новой пионерии.

Центр подготовки космонавтов сообщил в пятницу, что 16 июля будет прекращен трудовой договор с космонавтом Сергеем Рязанским. По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, он сосредоточится на работе в Российском движении школьников, председателем которого является с 2016 года.

"Вы не представляете, какая там нагрузка. Это фактически новая пионерия, это огромная детская организация, более миллиона ребят. Мы работаем в каждом регионе страны. Это очень масштабный проект, который требует постоянных командировок, постоянных встреч, работы с преподавателями. Он мне очень нравится, это очень нужное дело. У меня у самого четверо детей", — рассказал Рязанский.

Он напомнил, что возглавил Российское движение школьников в 2016 году и совмещал работу там с подготовкой к космическому полету. "Я понял, что настало время выбрать что-то одно, потому что я не справлюсь жить в таком режиме. Перед вторым космическим полетом я фактически жил на работе", — рассказал космонавт.

По его словам, несмотря на то, что его тянет в третий космический полет, он понимает, что работу со школьниками тоже нельзя бросать. "Мне просто хочется способствовать, чтобы у детей была интересная жизнь. Кем бы они в итоге ни стали, чтобы они ни выбрали, мне хочется им помочь. Я буду делиться своим опытом, своими впечатлениями о полетах в космос. Пропаганда космонавтики, инженерии тоже должна быть как помощь в профориентации", — пояснил он.

Первый раз Рязанский отправился на Международную космическую станцию в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-10М" в сентябре 2013 года. В ходе экспедиции он три раза выходил в космос с опытным космонавтом Олегом Котовым. Именно во время своего первого выхода они вынесли в открытый космос факел зимней Олимпиады в Сочи.

Второй раз он отправился на орбиту 28 июля 2017 года в качестве первого ученого-командира корабля "Союз МС-05". Во время второго полета он один раз вышел в космос. Суммарная длительность его пребывания в космосе составляет 304 суток.

Рязанский является внуком советского ученого и конструктора ракетно-космической техники Михаила Рязанского.

Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 года.