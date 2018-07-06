Сергей Рязанский покинет отряд космонавтов 16 июля

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рязанский, два раза бывавший на Международной космической станции, покинет отряд космонавтов через 10 дней, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"16 июля 2018 года будет прекращен трудовой договор ЦПК с инструктором-космонавтом-испытателем 1 класса группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов С.Н. Рязанским. Данное решение принято в связи с переходом Сергея Николаевича на другую работу", — говорится в сообщении.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Рязанский сконцентрируется на работе в организации "Российское движение школьников", главой которой он является с 2016 года.

Рязанский впервые отправился на Международную космическую станцию в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-10М" в сентябре 2013 года. В ходе экспедиции он три раза выходил в космос с опытным космонавтом Олегом Котовым. Именно во время своего первого выхода они вынесли в открытый космос факел зимней Олимпиады в Сочи.

Второй раз на МКС Разанский отправился 28 июля 2017 года вместе с Рэндольфом Брезником из NASA и итальянцем Паоло Несполи, полетевшим на станцию от Европейского космического агентства. Во время своей второй экспедиции Рязанский всего один раз выходил в космос вместе с Федором Юрчихиным. Космонавты запустили пять наноспутников и сняли первое в истории панорамное видео в формате 360 градусов за бортом МКС.

Кроме того, космонавты подготовили модуль МИМ-2 "Поиск" к дальнейшим выходам, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Космонавты также провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции. Работ оказалось настолько много, что изначально рассчитанный на 6 часов выход пришлось продлить. Рязанский с Юрчихиным вернулись на станцию после 7 часов 34 минут работы за бортом.