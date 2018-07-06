Источник сообщил об уходе Рязанского из отряда космонавтов

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос. Архивное фото

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рязанский, совершивший в прошлом году второй космический полет, покинул отряд космонавтов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Сергей Рязанский написал заявление об уходе из отряда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Рязанский сосредоточится на работе в Российском движении школьников, председателем которого является с 2016 года.

Рязанский второй раз отправился на орбиту 28 июля 2017 года в качестве командира корабля "Союз МС-05" и члена 52/53-й основных экспедиций МКС вместе с бортинженерами Рэндольфом Брезником и Паоло Несполи. Корабль 29 июля успешно пристыковался в автоматическом режиме к малому исследовательскому модулю "Рассвет" (МИМ1) российского сегмента МКС.

Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 года.