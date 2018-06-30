Система подачи кислорода в скафандры на МКС исправна, сообщили в НАСА

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Система подачи кислорода в скафандры на американском сегменте Международной космической станции находится в исправном состоянии, сообщили РИА Новости в НАСА.

Ранее в российских СМИ появлялась информация о том, что астронавтам НАСА на МКС не удалось подключить магистраль подачи кислорода. Таким образом, американские астронавты лишились возможности экстренного выхода в космос.

"Магистраль подачи кислорода в скафандры подключена и готова к работе при любом типе внекорабельной деятельности", — сказал представитель агентства.