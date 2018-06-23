Эксперт: "Роскосмосу" нужно пересмотреть организацию экспериментов на МКС

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Роскосмосу" придется пересмотреть принципы организации экспериментов на Международной космической станции (МКС), сейчас они часто теряют актуальность из-за долгих согласований перед отправкой на станцию, считает вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности Валентин Уваров.

Ранее новый гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что Россия откажется от проведения на МКС устаревших экспериментов, а основная часть оставшихся будет направлена на расширение автономности российского сегмента станции.

"В нынешних условиях актуализация "портфеля экспериментов" на МКС невозможна без переформатирования всей системы организации экспериментальной работы на российском сегменте и внесения изменений в соответствующие регламенты и процедуры", — сказал РИА Новости Уваров.

"Самый прорывной эксперимент может "протухнуть" за то время, которое требуется для многочисленных согласований. А оно в среднем занимает не меньше трех-четырех лет", — добавил эксперт.

Еще одним путем повышения эффективности экспериментов на МКС Уваров назвал их коммерциализация. Ссылаясь на опыт США, он считает, что частным и государственным компаниям следует обеспечить равный доступ к возможностям "Национальной лаборатории" в космосе.

При этом он напомнил, что аудит проектов пока не закончен, поэтому "сейчас делать какие-то прогнозы рано".