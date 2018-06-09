Из Якутии вывозят последний фрагмент ракет-носителей "Союз-2"

ЯКУТСК, 9 июн — РИА Новости. Специалисты в Алданском районе Якутии завершают работы по эвакуации фрагментов створок головных обтекателей ракет-носителей "Союз-2", запущенных с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба министерства охраны природы Якутии.

Рабочая группа вылетела в район поисков для транспортировки последнего фрагмента. Ранее было вывезено 14 фрагментов из 15 обнаруженных, уточнили в ведомстве.

"Поиски усложняли густой лесной массив и горные склоны. Из-за этого эвакуация фрагментов с места обнаружения до вертолетной площадки, расстояние до которой иногда составляло два-три километра, проводилась в пешем порядке. На месте падения фрагментов специалистами минприроды республики отобраны пробы природных сред", — отметил госинспектор Алданского комитета охраны природы Петр Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

С 15 мая в республике возобновились работы по поиску и вывозу из районов падения фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей "Союз-2" в Вилюйском и Алданском районах, добавили в министерстве.