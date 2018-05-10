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РИА Наука
Космос

Директор завода-производителя двигателей для "Союзов" ушел в отставку

16:4110.05.2018
(обновлено: 16:47 10.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСборка ракет-носителей в цеху РКЦ ПрогрессСборка ракет-носителей в цеху РКЦ Прогресс
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Центр Хруничева подтвердил уход Игоря Мочалина с поста директора Воронежского механического завода (ВМЗ) — производителя двигателей для третьих ступеней ракет "Союз" и второй и третьей ступеней носителей "Протон".

Стенд госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Разработчики "Союза-5" учли пожелания о многоразовом применении ракеты

Ранее об уходе Мочалина РИА Новости сообщил источник на предприятии.

"Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко назначил и.о. директора ВМЗ – филиала Центра Хруничева – Сергея Ковалева. Он заменил Игоря Мочалина, который ушел в отставку по собственному желанию", — подтвердил РИА Новости представитель дирекции по коммуникациям ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

До последнего времени Ковалев работал на ВМЗ директором по экономике и финансам.

Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже, закончил Воронежский государственный университет по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году и прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам.

Мочалин возглавлял ВМЗ с марта 2017 года, сменив на этом посту Алексея Уварова.

До назначения Мочалина на предприятии были выявлены серьезные проблемы с качеством производства. В этой связи в 2017 году на переборку были отправлены суммарно 74 двигателя: для второй и третьей ступеней ракет "Протон", а также для третьей ступени ракет "Союз".

Проблемы выявили после замечаний при пуске ракеты "Протон" 9 июня 2016 года и аварии "Союза-У" 1 декабря того же года. Проверки повлекли переносы пусков ракет. Например, старты "Протонов" были остановлены почти на год. Комиссия, расследовавшая ситуацию, выяснила, что на предприятии использовался более тугоплавкий припой, чем следовало.

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, комментируя эту информацию, заявлял, что это было связано с тем, что кладовщица завода, отвечающая за выдачу и учет припоя, ушла на больничный.

Ранее сообщалось, что Воронежский механический завод планируется включить в создающийся под руководством НПО "Энергомаш" холдинг ракетного двигателестроения.

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