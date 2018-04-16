США намерены добиваться военного доминирования в космосе над Россией

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над РФ и КНР, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.

"Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент (Дональд Трамп) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле", — сказал Пенс, выступая на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Слова вице-президента приводит пресс-служба Белого дома.