Путин надеется, что политика не повлияет на развитие марсианских программ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что политика не повлияет на развитие марсианских программ.

"Работа по марсианским программам, там две программы — мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соответствующие соглашения. Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться", — сказал президент в ходе беседы с космонавтами во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ.

Он подчеркнул, что освоение Марса в интересах всего человечества. Космонавты рассказали, что со своими партнерами из других стран они вместе летают на одних кораблях, вместе рискуют.

"Это та сфера деятельности, которая объединяет. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем", — согласился глава государства.

Путин в День Космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".

Медиагруппа "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером центра "Космонавтика и авиация" и начинает транслировать новости мировой космонавтики в режиме реального времени. Посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от корреспондентов РИА Новости на "бегущей строке" в зоне "Космический бульвар".

В рамках постоянной выставки посетители также увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики — Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.