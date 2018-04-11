Правительство проанализирует проблемы космодрома "Восточный", заявил Путин

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство России анализирует проблемы, возникавшие во время пусков с космодрома "Восточный", найдет причины и сделает все, чтобы исправить ситуацию, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выступая в среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, он отметил, что сейчас на космодроме начинается строительство второго стартового стола для тяжелой ракеты "Ангара", которая будет выводить в космос пилотируемые корабли.

"Здесь не все проходило гладко, вы знаете. Этими вопросами интересовались почти все депутаты из разных фракций. Конечно, мы занимаемся анализом возникающих проблем. Обязательно должны быть найдены причины, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию", — заявил Медведев.

Несмотря на различные проблемы, космодром "Восточный", по его словам, "еще раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в элиту стран, которые осваивают космос".

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