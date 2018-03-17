Авиация Центрального военного округа проконтролирует запуск "Союза МС-08"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) переместилась на оперативные аэродромы для обеспечения запуска корабля "Союз МС-08", который состоится 21 марта, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Авиация Центрального военного округа перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", который запланирован на 21 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что запуск "Союза МС-08" будет осуществлен на космодроме Байконур. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж для длительной экспедиции.

Около 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12 и 10 единиц наземной техники принимают участие в обеспечении старта, сообщает пресс-служба.