Авиация Центрального военного округа проконтролирует запуск "Союза МС-08"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) переместилась на оперативные аэродромы для обеспечения запуска корабля "Союз МС-08", который состоится 21 марта, сообщает пресс-служба ЦВО.
Добавляется, что запуск "Союза МС-08" будет осуществлен на космодроме Байконур. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж для длительной экспедиции.
Около 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12 и 10 единиц наземной техники принимают участие в обеспечении старта, сообщает пресс-служба.