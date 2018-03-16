Главкосмос назвал заявления о воздействии на спутник "Маяк" спекуляциями

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. АО "Главкосмос" считает спекуляциями заявления создателей космического аппарата "Маяк", утверждающих, что этот спутник перестал работать из-за внешнего воздействия, сообщил РИА Новости представитель компании, выступающей дочерним предприятием госкорпорации "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что с помощью ракеты-носителя "Союз-2" 14 июля 2017 года всего было запущено 73 спутника, 70 из которых были введены в строй. Проблемы возникли только по трем малым космическим аппаратам: двум МКА-Н и одному спутнику "Маяк".

Согласно выводам отчета, подготовленного по итогам пуска, какое-либо несанкционированное воздействие со стороны разгонного блока на космические выводимые в данной группе (24 спутника) было исключено. "Отделение аппаратов в соответствии с циклограммой проходило в период с 9180-й до 9590-й секунды до момента выявления неисправности двигателя на 11440-й секунде работы", — уточнил ранее представитель Роскосмоса.

"Официальных претензий по запуску от компании МАЯК "Главкосмос" не получал, что не помешало его создателям выдвигать публичные обвинения о том, что парус спутника "не развернулся" "из-за внешнего воздействия". "Главкосмос" считает некорректным заявления создателей космического аппарата МАЯК и оставляет за собой право, в случае продолжения спекуляций, применить соответствующие меры", — отметил в этой связи представитель "Главкосмоса".

Он напомнил, что по результатам пусковой кампании 14 июля 2017 года в АО "Главкосмос" поступили официальные письма от всех заказчиков о том, что контакт с аппаратами установлен и в дальнейшем никаких замечаний или претензий в адрес АО "Главкосмос" не поступало.

"Все документы от других компаний-заказчиков об успешном начале работы с аппаратами имеются в распоряжении "Главкосмоса". По информации, опубликованной в прессе, несколько спутников прекратили функционировать по неизвестным причинам в течение последующих недель после запуска. Стоит отметить, что запуски таких аппаратов, как правило, носят экспериментальный характер, что допускает технические сбои в их работе, а ряд заказчиков вообще закладывают в потери сразу нескольких аппаратов данного типа", — отметил представитель компании.

"При этом все отклонения, возникающие в процессе каждого запуска, рассматриваются в соответствии с внутренними процедурами Роскосмоса. Комиссиями Роскосмоса установлено, что зафиксированные замечания не повлияли на качество решения целевой задачи и не передаются на уровень заказчика без дополнительных запросов детального исследования систем работы разгонного блока", — заключил собеседник агентства.