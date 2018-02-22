Космонавт назвал талисманы новой экспедиции на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл), 22 фев — РИА Новости. Небольшая фигурка гавайской женщины, крот из чешского мультфильма, медвежонок и волк Забивака станут талисманами новой экспедиции, стартующей к МКС 21 марта, сообщил космонавт Олег Артемьев.

"В этот полет у нас будет несколько индикаторов невесомости: в экипаже три человека, от каждого будет по маленькому талисману. От Эндрю Фойстела будет маленький крот из чешского мультфильма, Ричард Арнольд планирует взять маленькую игрушку — гавайскую женщину", — рассказал Артемьев, отвечая на вопрос РИА Новости, какой для экипажа выбран индикатор невесомости.

По словам космонавта, его сын очень увлечен футболом, поэтому он возьмет в качестве талисмана волка Забиваку.

"Так как у нас в этом году будет ЧМ-2018, грандиозное событие, сравнимое с олимпиадой, сын попросил взять фигурку волка, символа этого чемпионата. Плюс от маленькой дочери, которая у меня родилась недавно, возьму символ города Снежинск. Кроме того, друзья просили взять фигурку медвежонка — это символ нашей страны и многих хоккейных команд", — отметил космонавт.

Вместе с тем, по его словам, медики пока еще не дали "добро" на все индикаторы невесомости.

"Они могут и не полететь, если их не пропустят специалисты Института медико-биологических проблем. Пока игрушки поверяют", — уточнил Артемьев.

Отвечая на вопрос, будут ли космонавты "болеть за наших" с орбиты в ходе ЧМ-2018, Артемьев сказал: "Сейчас модно проводить разные игры в космосе — вот недавно на МКС играли в бадминтон. Наверняка и мы проведем свой мини-чемпионат на МКС, когда на земле в России будет ЧМ по футболу. И болеть будем обязательно".