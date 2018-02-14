Эксперт рассказал о пролетевшем над Екатеринбургом болиде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Пролетевший в небе над Екатеринбургом болид, скорее всего, был остатком космического аппарата, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в небе над Екатеринбургом пролетело светящееся тело. "Кто видел НЛО над Екатеринбургом полтора часа назад? Что это было, метеорит?" — написала местная жительница Татьяна.

"По крайней мере, только одна видеозапись сейчас есть опубликованная. В Екатеринбурге видели полет несколько человек. В том числе я кусок полета видел. В Новоуральске тоже видели. Там пролетел над головой практически этот объект. Поэтому примерно можно догадаться, какая траектория у него была. Где-то довольно высоко он летел, километров 40-50 от земли. Мое предположение – что могло лететь тело при скорости около первой космической. По всей видимости, это тело — наше, рукотворное: какой-нибудь остаток космического аппарата или какой-нибудь старый космический аппарат вошел в атмосферу и сгорал", — сказал Санакоев.

По его словам, полет был отмечен около 19.55 местного времени во вторник (17.55 мск). Он продолжался около 10 секунд и летел с юга на север. Специалист отметил, что 10 секунд – "это достаточно продолжительное время, болиды обычно быстрее сгорают, потому что летят более отвесно".