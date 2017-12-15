Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузом для МКС

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon готовится к запуску на МКС. Архивное фото

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon готовится к запуску на МКС. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для МКС, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты-носителя был дан в 18:36 мск с модернизированной стартовой площадки №40 космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Впервые в запуске по контракту с НАСА SpaceX использует уже летавшую и сохраненную после старта первую ступень Falcon 9. Ракета выводит на орбиту грузовой корабль с уже бывавшей на МКС капсулой Dragon.

Отделение первой ступени произошло в расчетное время, она должна совершить посадку неподалеку от места запуска приблизительно через 9 минут после старта.

Корабль Dragon должен доставить на орбитальную станцию более 2,5 тонны груза, предметы первой необходимости, провиант и материалы для научных экспериментов.