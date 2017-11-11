Запуск грузовика Cygnus с грузом для МКС отложили на сутки

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Запуск грузовика Cygnus с грузом для МКС был отменен за минуту до старта из-за появления воздушного судна в зоне прохождения ракеты-носителя с космическим кораблем, следующая попытка состоится через 24 часа, трансляцию запуска ведет НАСА.

Старт ракеты-носителя Anatres с грузовым кораблем был запланирован на 15.37 мск с космодрома Валлопс в Виргинии. За минуту до старта была дана команда на отмену запуска из-за появления воздушного судна в зоне безопасности.

Новая попытка старта принадлежащих Orbital ATK Antares и Cygnus состоится в воскресенье в 15.14 мск, прибытие грузовика на МКС ожидается во вторник, 14 ноября.

Cygnus должен доставить на МКС 3,3 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов на орбите.