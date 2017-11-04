Космонавт Бударин встретился со стажерами Европейского космического центра

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Российский космонавт Николай Бударин посетил учебно-музейный Европейский космический центр в Бельгии, где провел встречу с проходящими здесь стажировку школьниками из Франции, Бельгии и Румынии.

Бударин рассказал учащимся о трех своих полетах на Международную космическую станцию и станцию "Мир".

"Мое главное напутствие молодежи – не бойтесь мечтать, не бойтесь ставить перед собой цели и задачи, какими бы они ни казались невыполнимыми, и дальше идите к ним", — сказал российский космонавт, обращаясь к школьникам.

Со своей стороны директор Европейского космического центра Жан-Марсель Тома сообщил журналистам, что российские космонавты – частые гости в Европейском космическом центре и принимать их — большая честь. "Очень важно для нас и поучительно для нашей молодежи то, как люди, которые рисковали жизнью, покоряя космос, при этом остаются очень простыми и открытыми, такими как Николай сегодня. Он провел за пределами атмосферы в общей сложности 444 дня, из них 44 часа в открытом космосе, а его самый долгий полет продолжался 207 дней", — сказал Тома.

По его словам, "политические санкции сегодня ни в малейшей степени не влияют на нашу работу и взаимодействие с Россией". "Мы действуем не в сфере бизнеса, а в сфере науки, и образования молодежи, мы нацелены в будущее и мы пробуждаем людей к будущему", — подчеркнул Тома.

Визит космонавта Бударина в Европейский космический центр был организован "Россотрудничеством" при содействии посольства России.

Учебно-музейный комплекс Европейский космический центр находится в коммуне Трансинн на юге Бельгии. С 1968 года здесь располагался центр наблюдения за спутниками, а в начале 70-х годов на этой площадке была развернута большая экспозиция, посвященная космическим исследованиям. Непосредственно учебно-музейный комплекс был построен в 1991 году.

Сегодня в Европейском космическом центре используется современное оборудование и программное обеспечение, которое применяется при подготовке самих космонавтов. Продолжительность программ, рассчитанных на детей и подростков, варьируется от одного дня до одной недели. За это время юные курсанты успевают ознакомиться с ракетостроением, созданием и управлением спутниковыми системами, пилотированием космических корабле и даже подготовкой к будущим межпланетным экспедициям.