В Китае скончался главный инженер крупнейшего в мире телескопа FAST

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Известный китайский астроном, главный инженер крупнейшего в мире радиотелескопа FAST Нань Жэньдун скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, говорится в сообщении Государственной астрономической обсерватории при академии наук КНР.

Ученый умер в пятницу поздно вечером по пекинскому времени.

С 1994 года Нань Жэньдун руководил работами по реализации проекта радиотелескопа FAST, который называют "небесным оком Китая". Многие из ключевых участников этого проекта были его студентами. В сентябре 2016 года, до сдачи телескопа в эксплуатацию, врачи диагностировали у Нань Жэньдуна рак легких, но, несмотря на болезнь, он продолжал заниматься научной деятельностью.

"Господин Нань Жэньдун был скромным и добродушным человеком, он отдавал все силы работе и внес огромный вклад в дело развития астрономии в Китае. Его трагическая смерть — огромная потеря", — говорится в опубликованном сообщении.

Инициатива строительства гигантского радиотелескопа была выдвинута китайскими специалистами в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метрам, началось в марте 2011 года. Телескоп находится высоко в горах в провинции Гуйчжоу. FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года.