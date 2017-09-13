РКС предложил создать в Крыму сеть космического позиционирования

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) предложит объединить референцные станции Крыма и интегрировать их в общероссийскую систему высокоточного позиционирования, точность определения координат может составить до трех сантиметров, сообщили журналистам в среду в пресс-службе РКС.

"РКС предлагает создать на полуострове сплошное покрытие высокоточной навигации за счет объединения референцных станций различных производителей, владельцев и операторов. Такое объединение холдинг уже ведет по всей России в рамках проекта создания Национальной сети высокоточного позиционирования", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сегодня в Крыму уже насчитывается несколько десятков референцных станций.

"Их объединение в сеть на базе нашей программно-математической платформы позволит в любой точке полуострова получить точность определения координат около трех сантиметров", — приводит пресс-служба слова замгендиректора РКС Анатолия Перминова.

В РКС считают, что такая сеть позволит повысить эффективность кадастровых работ, высокотехнологичного строительства и упростить добычу полезных ископаемых и навигацию в прибрежных водах.

Кроме того, в настоящее время в Крыму создается центр компетенций в области использования результатов космической деятельности.

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