МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея и Россия обсуждают совместную разработку метанового двигателя для перспективных ракет-носителей, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО "Энергомаш" Дмитрия Пахомова.

Издание пишет, что делегация Центра ракетно-космического двигателестроения Сеульского национального университета провела переговоры с НПО "Энергомаш". Стороны обсудили перспективы возможного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие по разработке метанового ракетного двигателя. Газета напоминает, что разработка таких двигателей в России ведется давно, но пока не продвинулась за пределы опытных образцов.

"По инициативе южнокорейской стороны состоялась стартовая встреча по обсуждению вопроса возможности совместной разработки метанового двигателя. У предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения имеются значительные заделы в данном направлении", — цитирует газета Пахомова.

Он добавил, что после получения дополнительной информации от южнокорейской стороны, российское двигателестроительное предприятие вместе с "Роскосмосом" проработает вопрос о возможном сотрудничестве с Сеулом.

"Предприятия российской космической отрасли давно и плодотворно сотрудничают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная встреча укрепляет и углубляет международное сотрудничество двух стран в сфере развития ракетной техники и перспектив исследования космоса", — сказали газете в пресс-службе "Роскосмоса".