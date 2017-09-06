МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея и Россия обсуждают совместную разработку метанового двигателя для перспективных ракет-носителей, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО "Энергомаш" Дмитрия Пахомова.
"По инициативе южнокорейской стороны состоялась стартовая встреча по обсуждению вопроса возможности совместной разработки метанового двигателя. У предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения имеются значительные заделы в данном направлении", — цитирует газета Пахомова.
"Предприятия российской космической отрасли давно и плодотворно сотрудничают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная встреча укрепляет и углубляет международное сотрудничество двух стран в сфере развития ракетной техники и перспектив исследования космоса", — сказали газете в пресс-службе "Роскосмоса".