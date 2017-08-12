Российских космонавтов Мисуркина и Шкаплерова признали годными к полету

Российский космонавт Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Архивное фото

Российский космонавт Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Медкомиссия признала пригодными к полету российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, сообщает Роскосмос на официальной странице в Facebook.

"Главная медицинская комиссия ЦПК имени Юрия Гагарина признала годными к космическому полету космонавтов Роскосмоса Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-06" запланирован на 13 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" запланирован с площадки № 1 космодрома Байконур.