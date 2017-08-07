Завершены летные испытания грузового космического корабля "Прогресс МС"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские специалисты завершили этап летных испытаний модернизированного грузового космического корабля новой серии "Прогресс МС", сообщает в понедельник "Роскосмос".

"Летные испытания модернизированного транспортного грузового корабля "Прогресс МС" успешно завершены", — говорится в сообщении госкорпорации.

Испытания проводились на первых трех кораблях новой серии. "Прогресс МС-01" был запущен к Международной космической станции 21 декабря 2015 года, следующий корабль — 19 октября 2016 года. "Прогресс МС-03", запущенный к станции 19 июля 2016 года, свели с орбиты и утопили 31 января 2017 года.

"По результатам программы испытаний в начале августе 2017 года подписан соответствующий приказ", — отмечают в "Роскосмосе".

На первом "Прогрессе МС" была протестирована усовершенствованная система дистанционного ручного управления космических аппаратов – ТОРУ (телеоператорный режим управления). Корабль был отведен от стыковочного отсека "Пирс" (СО-1) МКС на дальность около 200 метров для всесторонней проверки работы ТОРУ. Управление грузовым кораблем взяли на себя находящиеся на борту МКС российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка.

С помощью "Прогресса МС-02", находившегося в составе Международной космической станции со 2 апреля по 14 октября 2016 года, было проведено четыре плановых коррекции орбиты МКС. Зачетные летные испытания "Прогресс МС-03" были успешно завершены 31 января 2017 года.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС" создан Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" и является результатом глубокой модернизации корабля "Прогресс М". Корабль оснащен системой спутниковой навигации, новой командно-телеметрической системой, способной работать и через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч", модифицированной бортовой радиотехнической системой сближения "Курс-НА" и цифровыми блоками управления причаливанием и ориентации транспортного корабля.