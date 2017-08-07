Завершены летные испытания грузового космического корабля "Прогресс МС"

"Летные испытания модернизированного транспортного грузового корабля "Прогресс МС" успешно завершены", — говорится в сообщении госкорпорации.
Испытания проводились на первых трех кораблях новой серии. "Прогресс МС-01" был запущен к Международной космической станции 21 декабря 2015 года, следующий корабль — 19 октября 2016 года. "Прогресс МС-03", запущенный к станции 19 июля 2016 года, свели с орбиты и утопили 31 января 2017 года.
"По результатам программы испытаний в начале августе 2017 года подписан соответствующий приказ", — отмечают в "Роскосмосе".
На первом "Прогрессе МС" была протестирована усовершенствованная система дистанционного ручного управления космических аппаратов – ТОРУ (телеоператорный режим управления). Корабль был отведен от стыковочного отсека "Пирс" (СО-1) МКС на дальность около 200 метров для всесторонней проверки работы ТОРУ. Управление грузовым кораблем взяли на себя находящиеся на борту МКС российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка.
С помощью "Прогресса МС-02", находившегося в составе Международной космической станции со 2 апреля по 14 октября 2016 года, было проведено четыре плановых коррекции орбиты МКС. Зачетные летные испытания "Прогресс МС-03" были успешно завершены 31 января 2017 года.
Грузовой космический корабль "Прогресс МС" создан Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" и является результатом глубокой модернизации корабля "Прогресс М". Корабль оснащен системой спутниковой навигации, новой командно-телеметрической системой, способной работать и через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч", модифицированной бортовой радиотехнической системой сближения "Курс-НА" и цифровыми блоками управления причаливанием и ориентации транспортного корабля.
Чтобы доставить наноробота к звездной системе Альфа Центавра, команда, работающая над проектом, планирует использовать импульс светового луча. С его помощью миниатюрный летательный аппарат, оснащенный камерами, фотонными двигателями и системой навигации, удастся разогнать до необходимой скорости.
Расстояние до Альфы Центавра составляет 4,37 световых года, это около 40 триллионов километров. Самому быстрому из существующих космических кораблей понадобилось бы 30 тысяч лет, чтобы достичь системы. Однако космолог Стивен Хокинг и российский IT-миллиардер Юрий Мильнер собираются осуществить проект Breakthrough Starshot "в течение жизни одного поколения" – за 20 лет.
2 апреля 2016 года космический стартап Blue Origin заявил о третьем успешном приземлении многоразовой суборбитальной ракеты. Blue Origin — частная космическая компания, которой владеет миллиардер Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon.com. Blue Origin работает над созданием частной космической инфраструктуры – космодрома, космических кораблей и повторно используемых ракет – для отправки грузов и человека в космос.
Наряду с Blue Origin технологию многоразового использования ракеты разрабатывает компания SpaceX. 8 апреля 2016 года SpaceX впервые удалось совершить вертикальную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в океане, после того как ракета отправила грузовой корабль Dragon к Международной космической станции.
Американская компания Sierra Nevada (SNC), в отличие от конкурентов SpaceX, Orbital ATK и Blue Origins, разрабатывает не возвращаемую ракету и повторно используемый космический корабль, а классический шаттл. В отличие от шаттлов НАСА, Dream Chaser будет устанавливаться на ракете сверху, а не сбоку. Это исключает риск повреждения корабля фрагментами носителя, что привело к гибели шаттла "Колумбия". Посадка и приземление челнока будут осуществляться при помощи тех же пусковых установок и взлетных полос, что и для старых шаттлов. Первый полет Dream Chaser, по планам SNC, должен состояться в ноябре этого года.
Российский IT-миллиардер Юрий Мильнер инвестирует в проект Breakthrough Starshot сто миллионов долларов. "Земля – это прекрасное место, но оно не может существовать вечно. Рано или поздно нам придется обратиться к звездам. Breakthrough Starshot – волнующий первый шаг в этом путешествии", — считает Хокинг.
Совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и госкорпорация "Роскосмос" по освоению Красной планеты — космический аппарат ExoMars, успешно запущенный на российской ракете-носителе "Протом-М", 16 октября 2016 года достигнет околомарсианской орбиты.
Специалисты Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в декабре прошлого года установили половину зеркал главного зеркала орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", наследника "Хаббла". Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года.
США отрабатывают технологию будущих посадок на Марс при помощи сверхзвукового парашюта аппарата LDSD (Low-Density Supersonic Decelerator). В НАСА отмечают, что осваиваемая ими технология не только позволит удвоить вес доставляемых на Марс грузов в сравнении с сегодняшним днем, но также значительно повысит точность посадки космических кораблей на красную планету.
19 февраля 2016 года компания Virgin Galactic представила пассажирский космический корабль SpaceShipTwo, предыдущая модель которого разбилась на летных испытаниях. Корабль, рассчитанный на двоих пилотов и шестерых пассажиров, способен выходить на суборбитальную траекторию, превышающую высоту 100 километров, что является международно признанной границей космического пространства.
В декабре прошлого года состоялся первый беспилотный тестовый полет нового американского корабля Орион. Второй тестовый полет запланирован на 2018 год, запуск аппарата должна осуществить новая американская сверхмощная ракета SLS. В НАСА подчеркивают, что Orion является первым после завершения миссии "Аполлон" в 1972 году кораблем, разработанным для отправки человека в далекий космос. США планируют, что именно этот космический корабль отправит человека на Марс или к астероиду.
Компания Blue Origin 2 апреля 2016 года осуществила третий успешный запуск и посадку космического корабля New Shepard, уже побывавшего в космосе в ноябре прошлого года и январе 2016-го. "Старт, посадка, повторение", — сообщила компания по завершении испытания. "Та же самая ракета New Shepard, которая пролетела над Линией Карамана в ноябре и вертикально приземлилась в районе старта, вновь совершила полет и посадку, продемонстрировав свою многоразовость", — говорится в сообщении компании.
На станции Mars Desert Research Station, расположенной в штате Юта, моделируется марсианская экспедиция. Проект открыт в 2002 году. Сменные экипажи станции проводят несколько недель, занимаясь медицинскими, геологическими и астрономическими исследованиями.
Российское НПО "Андроидная техника" проводит проработку перспективного "робота-аватара" — антропоморфной робототехнической системы (АРТС), способной в перспективе заменить человека во время работы в опасных условиях. С 2012 года на борту МКС работает робот Robonaut 2 (на фото), созданный НАСА. Более совершенная его версия отправится на орбиту в 2017 году, чтобы выйти в открытый космос.
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