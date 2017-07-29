Плавучий космодром "Морской старт" модернизируют для пусков "Союза-5"

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт" будет модернизирован для обеспечения с него запусков разрабатываемой ракеты среднего класса "Союз-5", сообщил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Мы предполагаем (добиться первых пусков новой ракеты до 2022 года), модернизируя стартовые сооружения на Байконуре и модернизируя имеющиеся стартовые мощности "Морского старта", — сказал Комаров в эфире телеканала "Россия 24".

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме Байконур.