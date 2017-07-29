"Союз МС-05" с экипажем из трех человек пристыковался к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 29 июл — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
После выравнивания давления и открытия люков экипаж корабля перейдет на станцию и присоединится к ожидающим на МКС космонавту "Роскосмоса" Федору Юрчихину и астронавтам NASA Пегги Уитсон и Джеку Фишеру. Ожидается, что вновь прибывший экипаж проведет на станции 139 суток.
Кроме того, во время выхода планируется провести испытания нового скафандра "Орлан-МКС". Испытания будет проводить Юрчихин, так как скафандр, предназначавшийся для Рязанского был утрачен при аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 года.