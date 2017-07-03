Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане, сообщила компания SpaceX, которой принадлежит аппарат.

Утром в понедельник Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.

"Успешное приводнение Dragon подтверждено. Космический аппарат частной компании впервые совершил повторный полет на МКС", — говорится в заявлении компании в Twitter.

Good splashdown of Dragon confirmed—completing first re-flight of a commercial spacecraft to and from the @Space_Station. — SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2017 г.

​Dragon является единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Корабль Dragon прибыл на МКС 5 июня, доставив на орбитальную станцию около трех тонн груза. Для него это был второй рейс на станцию, ранее основная конструкция капсулы этого грузового корабля уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

Dragon принадлежит компании SpaceX, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА с 2012 года. Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 и впервые в июне отправила на МКС уже летавший в космос грузовик Dragon.