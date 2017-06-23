Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) с коммуникационным спутником для Болгарии BulgariaSat 1, компания-владелец SpaceX ведет прямую трансляцию старта ракеты.

Запуск ракеты-носителя произошел в 22.11 мск. Во второй раз компания SpaceX повторно использует первую ступень ракеты Falcon 9. Первая ступень этой ракеты-носителя была использована и восстановлена после запуска коммерческого спутника в январе текущего года.

Первоначально запуск планировался на 19 июня, но был перенесен по техническим причинам. В рамках нынешнего старта компания вновь намерена осуществить посадку первой ступени ракеты на баржу в океане для ее последующего использования.