МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Астероид Веста 18 января будет находиться в противостоянии с Солнцем, блеск Весты достигнет 6,2m (звездной величины), что даст хорошую возможность, при условии ясной безоблачной погоды, наблюдать астероид невооруженным глазом, сообщает Роскосмос.

Противостоянием называется такое положение небесного тела, когда Земля находится между Солнцем и этим небесным телом. В противостоянии небесное тело пересекает небесный меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и большинства астероидов, поскольку в это время планета или астероид находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.

"Веста будет находиться на расстоянии около 229 млн км от Земли, и астероид можно наблюдать, к примеру, на широте Москвы всю ночь, с 17.00 мск вечера 18 января и до 7.00 утра 19 января, в созвездии Рака", — отмечается в сообщении.

Веста — второе самое массивное тело в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида Паллада. Астероид Веста был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.

Имя астероиду предложил Карл Гаусс. Период обращения Весты вокруг Солнца равен 3,63 года. Орбита астероида почти круговая. Наклон орбиты к плоскости эклиптики невелик и равен 7,14 градусов. Веста является самым ярким астероидом. Это единственный астероид, который в ясную ночь может быть виден невооруженным глазом с Земли благодаря яркости его поверхности, его размеру, который составляет 576 километров в поперечнике, и тому, что он может приближаться к Земле на расстояние всего 177 миллионов километров.