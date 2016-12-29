"Космическая связь" начала оплату контрактов по созданию спутников

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Космическая связь" произвела первые платежи по контрактам с компаниями Информационные Спутниковые системы (ИСС) им.Решетнева и Thales Alenia Space в рамках проектов по созданию космических аппаратов (КА) "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе предприятия.

"В июне 2016 года государственное предприятие "Космическая связь" заключило договор с АО "ИСС" им. академика М.Ф. Решетнёва" на поставку платформ для КА "Экспресс-80" и "Экспресс-103", а также контракт с Thales Alenia Space на создание полезных нагрузок для указанных спутников. Первый платеж по контрактам произведен 28 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спутники планируется отправить на орбиту в третьем квартале 2019 года.

Ранее глава "Космической связи" Юрий Прохоров уже говорил о том, что "Экспрессы" буду запущены в 2019 году на ракетах "Протон".

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Они будут размещены в орбитальных позициях 80˚ и 103˚ восточной долготы соответственно. Спутники будут изготовлены предприятием Информационные спутниковые системы (ИСС) им. академика М.Ф. Решетнева для госпредприятия "Космическая связь".