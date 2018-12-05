СПЧ предложил расширить проект о частичной декриминализации статьи 282 УК

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России предлагает уточнить и расширить законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, говорится в экспертном заключении, опубликованном на сайте СПЧ.
В совете предлагают исключить элемент "унижения достоинства" по разным групповым признакам, оставив его только в составе добавляемой статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
"Унижение достоинства людей, в том числе по причине их религиозных или иных убеждений, бесспорно, предосудительно, но его общественная опасность сопоставима с оскорблением, декриминализованным несколько лет назад, что не вызвало ни протестов в обществе, ни проблем в правоприменении", — говорится в заключении, подписанном главой совета Михаилом Федотовым.
Кроме того, в совете предлагают возбуждать уголовное дело только если подобные правонарушения совершены более двух раз в течении года. В нынешней редакции законопроекта к уголовной ответственности предлагают привлекать после первого нарушения.
Глава государства Владимир Путин в октябре внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Государственная Дума на пленарном заседании в ноябре приняла в первом чтении законопроекты президента.