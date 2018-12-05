СПЧ предложил расширить проект о частичной декриминализации статьи 282 УК

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России предлагает уточнить и расширить законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, говорится в экспертном заключении, опубликованном на сайте СПЧ.

В совете предлагают исключить элемент "унижения достоинства" по разным групповым признакам, оставив его только в составе добавляемой статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

"Унижение достоинства людей, в том числе по причине их религиозных или иных убеждений, бесспорно, предосудительно, но его общественная опасность сопоставима с оскорблением, декриминализованным несколько лет назад, что не вызвало ни протестов в обществе, ни проблем в правоприменении", — говорится в заключении, подписанном главой совета Михаилом Федотовым.

Добавляется, что в УК РФ и в КоАП РФ следует отказаться от понятия вражды к "определенной социальной группе". В заключении отмечают, что термин "социальная группа" не имеет строго определенного значения ни в законе, ни в социальных науках, что лишает норму закона необходимой для нее правовой определенности.

Кроме того, в совете предлагают возбуждать уголовное дело только если подобные правонарушения совершены более двух раз в течении года. В нынешней редакции законопроекта к уголовной ответственности предлагают привлекать после первого нарушения.

"Для сравнения, в статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – ред.) предполагается совершение двух правонарушений в течение даже полугода. Нам известны возражения со стороны представителей правоохранительных органов: по их мнению, дела о публичных высказываниях расследуются сложнее и дольше из-за необходимости привлечения экспертизы, и поэтому даже однократная преюдиция может быть существенным препятствием для осуществления правосудия. Но мы уверены, что в подавляющем большинстве случаев научная экспертиза вменяемых высказываний совершенно не требуется: их содержание просто, адресовано самой широкой аудитории и может быть отлично понято оперативными сотрудниками, следствием и судом без помощи академических экспертов", — говорится в заключении.

Глава государства Владимир Путин в октябре внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Государственная Дума на пленарном заседании в ноябре приняла в первом чтении законопроекты президента.